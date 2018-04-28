شاهد: ريال مدريد يهزم ليغانيس بدون رونالدو وراموس

تغلب ريال مدريد 2-1 على ليغانيس في الدوري الاسباني لكرة القدم بعدما أجرى زين الدين زيدان العديد من التغييرات على تشكيلته استعدادا لإياب نصف نهائي أبطال أوربا ضد بايرن ميونيخ.

ووضع المهاجم الويلزي غاريث بيل الكرة في الشباك من مدى قريب ليمنح التقدم لمدريد أمام جاره في العاصمة الاسبانية في الدقيقة الثامنة بعدما كسر مصيدة التسلل بفارق بسيط رغم اعتراضات الفريق الزائر.

وضاعف بورخا مايورال النتيجة في نهاية الشوط الأول بعدما سجل من على بعد متر واحد من المرمى. واعترض ليغانيس مجددا بداعي وجود تسلل لكن الهدف احتسب في نهاية المطاف بعد أن استشار الحكم مساعده.

واقترب ليغانيس من التسجيل مرتين في الشوط الأول بما في ذلك تسديدة من نور الدين أمرابط المعار من واتفورد الإنجليزي في العارضة.

وتقلص الفارق أخيرا في الدقيقة 66 عندما وضع داركو براساناتس الكرة في الشباك الخالية بعد تمريرة من أمرابط.

وطُرد غابرييل مهاجم ليغانيس بعد صفارة النهاية بسبب رد فعل غاضب ضد الحكم الذي أنهى المباراة بينما كان يستعد للتسديد من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر ونقطة واحدة وراء أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحل أتليتيكو ضيفا على ألافيس الأحد بينما يلعب برشلونة خارج ملعبه ضد ديبورتيفو لاكورونيا حيث تكفيه نقطة واحدة ليحرز لقبه رقم 25.

واستبعد زيدان كريستيانو رونالدو والقائد سيرجيو راموس ورفائيل فاران من قائمة المباراة، وترك لوكا مودريتش والحارس كيلور نافاس والظهير الأيسر مارسيلو بين البدلاء.

وأشرك زيدان في النهاية لاعب الوسط توني كروس والجناح ماركو أسينسيو الذي سجل هدف الفوز في الانتصار 2-1 خارج الديار على بايرن في لقاء الذهاب الأربعاء الماضي.