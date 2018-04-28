البث الحي
رياضة

شاهد: روما يكتسح كييفو 4-1 ويرسل تحذيرا لليفربول

28/4/2018

استعد روما لمباراة العودة في قبل نهائي دوري أبطال اوربا لكرة القدم أمام ليفربول بفوز كبير 4-1 على كييفو في الدوري الايطالي رغم أنه لعب في آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

وحول باتريك شيك تمريرة راديا ناينغولان في الشباك في الدقيقة التاسعة، ثم سجل أيدن جيكو عقب كرة عرضية من ألكسندر كولاروف في الدقيقة 40 ليتقدم روما 2-صفر بنهاية الشوط الأول.

وحصل كييفو على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد مخالفة من جوان جيسوس مدافع روما، الذي طرده الحكم، ضد روبرتو إنجليز داخل المنطقة، لكن الحارس اليسون تصدى لركلة الجزاء التي نفذها إنجليز.

وأضاف ستيفان الشعراوي هدف روما الثالث بمجهود فردي في الدقيقة 65 وأكمل جيكو الرباعية بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل إنجليز الهدف الوحيد لكييفو الذي يتقدم بمركز واحد ونقطتين على منطقة الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 31 نقطة.

بهذا الفوز أنعش روما آمال التأهل لدوري أبطال أوربا لكرة القدم في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته مع ليفربول الأربعاء القادم في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوربا.

كما يأتي الفوز ليمنح لاعبي روما الثقة بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الفريق على ملعب ليفربول الإنجليزي 5-2 الثلاثاء الماضي في مباراة الذهاب.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)