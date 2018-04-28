شاهد: روما يكتسح كييفو 4-1 ويرسل تحذيرا لليفربول

استعد روما لمباراة العودة في قبل نهائي دوري أبطال اوربا لكرة القدم أمام ليفربول بفوز كبير 4-1 على كييفو في الدوري الايطالي رغم أنه لعب في آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

وحول باتريك شيك تمريرة راديا ناينغولان في الشباك في الدقيقة التاسعة، ثم سجل أيدن جيكو عقب كرة عرضية من ألكسندر كولاروف في الدقيقة 40 ليتقدم روما 2-صفر بنهاية الشوط الأول.

وحصل كييفو على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد مخالفة من جوان جيسوس مدافع روما، الذي طرده الحكم، ضد روبرتو إنجليز داخل المنطقة، لكن الحارس اليسون تصدى لركلة الجزاء التي نفذها إنجليز.

وأضاف ستيفان الشعراوي هدف روما الثالث بمجهود فردي في الدقيقة 65 وأكمل جيكو الرباعية بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل إنجليز الهدف الوحيد لكييفو الذي يتقدم بمركز واحد ونقطتين على منطقة الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 31 نقطة.

بهذا الفوز أنعش روما آمال التأهل لدوري أبطال أوربا لكرة القدم في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته مع ليفربول الأربعاء القادم في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوربا.

كما يأتي الفوز ليمنح لاعبي روما الثقة بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الفريق على ملعب ليفربول الإنجليزي 5-2 الثلاثاء الماضي في مباراة الذهاب.