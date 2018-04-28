شاهد: الدحيل يهزم السد ويتوج بلقب كأس قطر

توج الدحيل بلقب كأس قطر لكرة القدم بعدما عدل تأخره بهدف أمام السد إلى فوز 2-1 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو.

وتأخر الدحيل، بطل دوري النجوم، بهدف حسن الهيدوس في الدقيقة 20 عندما تابع تمريرة الجزائري بغداد بونجاح من ضربة رأس ووضع الكرة في شباك كلود أمين حارس الدحيل من مدى قريب.

وأدرك إسماعيل محمد التعادل للدحيل في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية من مدى قريب سكنت شباك سعد الشيب حارس السد بعد تمريرة من زميله المغربي يوسف العربي.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم عبد الله العذبة ركلة جزاء لصالح الدحيل بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

واشتعلت الأجواء وطرد الحكم تشافي هيرنانديز وبغداد بونجاح لاعبي السد وجوزوالدو فيريرا مدرب السد بسبب اعتراضهما على قرار العودة لتقنية الفيديو واحتساب ركلة الجزاء.

ونجح العربي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 100 لينهي الحكم المباراة بعدها.

وتسلم التونسي يوسف المساكني وزميله كريم بوضيف كأس البطولة من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وهذا اللقب الثاني للدحيل في الشكل الجديد للبطولة بعد نسخة 2015 التي حسمها تحت اسم لخويا.

وحسم الدحيل لقب دوري النجوم دون خسارة أي مباراة، وتفوق على السد ذهابا وايابا هذا الموسم.