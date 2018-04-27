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مورينيو يتبرأ من قرار تشيلسي بيع محمد صلاح في 2016

المدير الفني لتشيلسي البرتغالي جوزيه مورينيو يعطي تعليمات إلى لاعب خط وسط تشيلسي محمد صلاح خلال مباراة الدوري الإنجليزي فبراير 2014
المدير الفني لتشيلسي البرتغالي جوزيه مورينيو يعطي تعليمات إلى لاعب خط وسط تشيلسي محمد صلاح خلال مباراة الدوري الإنجليزي فبراير 2014
27/4/2018

كشف جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق أنه ليس المسؤول عن قرار بيع اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي روما الإيطالي عام 2016.

وقال مورينيو: "قرار بيع صلاح اتخذه إدارة النادي اللندني وليس أنا".

ولا يشعر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق بمفاجأة من تألق محمد صلاح مهاجم ليفربول في الموسم الحالي.

وانضم صلاح إلى تشيلسي تحت قيادة مورينيو في 2014 لكنه فشل في إثبات جدارته باستاد "ستامفورد بريدج" وتمت إعارته إلى فيورنتينا ثم روما قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى فريق العاصمة الايطالية في 2016.

وعاد المهاجم البالغ عمره 25 عاما إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول وقدم أداء مذهلا إذ أحرز 31 هدفا في 33 مباراة ليفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا.

وقال مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي لشبكة ESPN "الجماهير تتحدث عن أنني قمت ببيع صلاح بل العكس هو ما حدث".

وأضاف "أنا من جلبت صلاح. أنا من أبلغت تشيلسي بشراء صلاح… لكنه جاء إلى الفريق وهو صغير السن ولم يكن جاهزا من الناحية البدنية والذهنية. كان تائها من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل شيء كان صعبا بالنسبة له".

وأضاف "تشيلسي اتخذ قرار بيعه. حسنا؟ لذا قرار إعارته كان قرارا جماعيا لكن بعد ذلك قرار بيعه والاستفادة من الأموال في التعاقد مع لاعبين اخرين لم يكن قراري".

وأحرز صلاح 43 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم وينافس على الفوز بالحذاء الذهبي في أوربا.

وقال مورينيو "اعتقد أنه فاجأ نفسه. الأمر مذهل. لكنه لاعب رائع ووصل إلى قمة النضج. خاض عدة تجارب والآن تأقلم تماما مع أسلوب لعب فريقه والمدرب والنادي أيضا".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري واقترب من نهائي دوري أبطال أوربا بعد فوزه 5-2 على روما الإيطالي في ذهاب الدور قبل النهائي.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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