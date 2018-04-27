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شاهد: أتلتيكو مدريد ينتزع تعادلا ثمينا مع أرسنال بالدوري الأوربي

26/4/2018

انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعادلا ثمينا من مضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله في مباراة الذهاب بنصف نهائي الدوري الأوربي.

ولعب أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة من عمر المباراة عقب طرد لاعبه شيمه فرساليكو لحصوله على الإنذار الثاني.

استغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدفا للفريق اللندني في الدقيقة 61 من ضربة رأس.

وبينما كان أرسنال يبحث عن تسجيل الهدف الثاني، تمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 82 من هجمة مرتدة.

بهذا التعادل اقترب أتلتيكو من التأهل للمباراة النهائية ويكفيه التعادل السلبي في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد الخميس القادم. أم أرسنال فيتعين عليه الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق تلك التي تحققت في لقاء الذهاب من أجل العبور للمباراة النهائية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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