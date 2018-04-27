إيمري مدرب سان جيرمان يعلن رحيله عن بطل فرنسا في نهاية الموسم

قال الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان إنه سيتخلى عن تدريب بطل دوري فرنسا لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وانضم إيمري للنادي الباريسي في 2016 وقاده للفوز بلقب الدوري المحلي هذا الموسم لكن الفريق خرج من دور 16 في دوري أبطال أوربا بعد الخسارة أمام ريال مديد حامل اللقب.

ووجه إيمري الشكر لإدارة النادي والمشجعين وجميع اللاعبين "على ما قدموه خلال هذين الموسمين".

وقال إيمري إن باريس سان جيرمان لديه مشروع طموح وأن البرازيلي نيمار الذي انضم في صفقة قياسية راغب في "التطور أكثر وأكثر" مع الفريق.

وأضاف "من المهم أن نخوض كل مباراة بدافع قوي وأنا سعيد للغاية بهذه الروح عند اللاعبين مع نهاية هذا الموسم".

وسيواجه باريس سان جيرمان منافسه ليزربييه المنتمي للدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا الشهر المقبل.

وكان إيمري يتولى سابقا تدريب أشبيلية الإسباني وتوج معه بلقب الدوري الأوربي ثلاث مرات متتالية.

وحل إيمري مكان لوران بلان الذي أنهى ارتباطه مع باريس سان جيرمان بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق.