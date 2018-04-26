الفيفا يغرم كوليبالي مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي المصري

قال نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قضت بتغريم المهاجم سليماني كوليبالي بعد هروبه الموسم الماضي.

وقال الأهلي إن مبلغ الغرامة بلغ مليون و436 ألف دولار.

وقال حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، في تصريح للموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "الأهلي قدم المستندات التي تؤكد صحة موقفه وعلى هروب اللاعب دون تعرضه لأي أسباب تؤدي إلى ذلك".

وتعاقد الأهلي مع كوليبالي من كيلمارنوك الاسكتلندي في يناير/كانون الثاني 2017 بعقد لثلاثة أعوام ونصف.

وأضاف عبد الرازق أن لجنة فض المنازعات رأت أن كوليبالي القادم من ساحل العاج لم يستطع توضيح موقفه في الوقت الذي قدم الأهلي كل الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقفه.

وأشار المستشار القانوني للأهلي إلى أن كوليبالي لا يحق له الانتقال لأي فريق أو الحصول على بطاقته الدولية دون سداد قيمة الغرامة.

وهرب كوليبالي في مايو/آيار من العام الماضي.