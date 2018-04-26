البث الحي
رياضة

الفيفا يغرم كوليبالي مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي المصري

26/4/2018

قال نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قضت بتغريم المهاجم سليماني كوليبالي بعد هروبه الموسم الماضي.

وقال الأهلي إن مبلغ الغرامة بلغ مليون و436 ألف دولار.

وقال حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، في تصريح للموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "الأهلي قدم المستندات التي تؤكد صحة موقفه وعلى هروب اللاعب دون تعرضه لأي أسباب تؤدي إلى ذلك".

وتعاقد الأهلي مع كوليبالي من كيلمارنوك الاسكتلندي في يناير/كانون الثاني 2017 بعقد لثلاثة أعوام ونصف.

وأضاف عبد الرازق أن لجنة فض المنازعات رأت أن كوليبالي القادم من ساحل العاج لم يستطع توضيح موقفه في الوقت الذي قدم الأهلي كل الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقفه.

وأشار المستشار القانوني للأهلي إلى أن كوليبالي لا يحق له الانتقال لأي فريق أو الحصول على بطاقته الدولية دون سداد قيمة الغرامة.

وهرب كوليبالي في مايو/آيار من العام الماضي.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)