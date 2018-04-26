الاتحاد الإنجليزي للقدم يتفاوض لبيع استاد ويمبلي

يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات لبيع استاد ويمبلي اللندني الشهير الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي شهيد خان.

ويملك خان نادي فولهام الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا كما يمتلك أيضا نادي جاكسونفيل جاغوارز الذي ينافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وأكد متحدث باسم الاتحاد أن الاتحاد تلقي عرضا لبيع الاستاد بينما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني، أي نحو مليار و400 مليون دولار.

وتقضي خطة البيع باستمرار استاد ويمبلي في استضافة المباريات المهمة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنجليزي ونهائي كأس انجلترا فيما عدا شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتعارض هذه المواعيد مع جدول مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال خان في بيان إن العرض الذي تقدم به ليس خطوة لانتقال جاكسونفيل جاغوارز إلى لندن بصفة دائمة. ويلعب الفريق مباراة واحدة في الموسم بدوري كرة القدم الأمريكية على استاد ويمبلي منذ 2013.

وأضاف خان "الصفقة ستوفر لجاغوارز أصلا جديدا في غاية الأهمية ومصدرا محليا للدخل الأمر الذي سيعزز استثماراتنا في لندن".

وأوضح أن "الأخبار التي بثت لن تغير شيئا من تصوراتنا إزاء استقرار طويل الأمد لجاغوارز في جاكسونفيل (في الولايات المتحدة) ولن تغير شيئا من الأهداف التي وضعناها لوسط المدينة (حيث مقر الفريق)".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن خان، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 7 مليارات و200 مليون دولار، مستعد لدفع ما يزيد على 500 مليون جنيه إسترليني.

وسيسمح للاتحاد الإنجليزي بالاحتفاظ بمشروع ويمبلي للسياحة والضيافة الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني.

وأعيد بناء استاد ويمبلي الذي يسع لنحو 90 ألف متفرج بتكلفة 757 مليون جنيه استرليني في نفس الموقع الاستاد القديم الذي شهد فوز إنجلترا بكأس العالم في 1966.

وافتتح الاستاد الجديد في 2007. وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يناير كانون الثاني الماضي إنه سيسدد هذه الديون بحلول 2024. وقدرت صحيفة إيفننغ ستاندرد هذه الديون بنحو 142 مليون جنيه استرليني.

وسيتيح مبلغ الصفقة للاتحاد الإنجليزي فرصة الاستثمار في تنمية كرة القدم في قواعد اللعبة في إنجلترا وبصفة خاصة ما يتصل بالملاعب مع إبعاد المزيد من المباريات الخاصة بمنتخب إنجلترا عن نطاق العاصمة وهي الخطة التي تم تنفيذها بالفعل.