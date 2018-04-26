اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية بالعراق

قالت اللجنة الأولمبية في العراق، إن نائب رئيسها بشار مصطفى، قد اختطف على يد مسلحين، يوم الثلاثاء، قرب العاصمة بغداد.

وبحسب اللجنة، فإن مسلحين اقتادوا مصطفى إلى سيارة مدنية على طريق كربلاء عصر الثلاثاء.

ولم يتم الإعلان عن دوافع الاختطاف، لكن السلطات العراقية بدأت التحقيق في الاختطاف.

ويرأس مصطفى، وهو كردي عراقي، اتحاد الملاكمة في العراق.

وتتردد حوادث اختطاف المسؤولين الرياضيين في العراق بصورة متكررة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وشهد العام 2006، اختطاف رئيس اللجنة الأولمبية السابق أحمد الحجية، ومعه ثلاثون مسؤولًا في عملية تمت في وضح النهار أثناء عقدهم مؤتمرًا في قاعة في بغداد.