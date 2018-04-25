الأسطورة الإنجليزية جيرارد: صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليًا

قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي ليفربول ستيفين جيرارد، الأربعاء، إن المهاجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.

وفي تصريح صحفي، أكد جيرارد أن صلاح يستحق لقب أفضل لاعب في العالم بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف: "صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي، فقد نال إعجاب الجميع في أول مواسمه مع ليفربول".

وفاز صلاح، مساء الأحد الماضي، بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة، وثاني عربي وأفريقي، بعد فوز الجزائري، رياض محرز، المحترف في ليستر سيتي، بها في موسم 2015-2016.

وعقب تسجيل صلاح لهدفين، مساء الثلاثاء، في مباراة ليفربول أمام روما، حقق العديد من الأرقام أبرزها أنه أصبح أول أفريقي يسجل 10 أهداف في نفس الموسم لدوري الأبطال متخطيًا الكاميروني صامويل إيتو.

إضافة إلى أنه بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوربا، وأكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا، بقمصان ليفربول وروما وبازل السويسري محطمًا رقم الجزائري المعتزل رابح ماجر (12 هدفًا) مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.