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استئناف مباراة القمة التركية بدون جمهور

25/4/2018

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف مباراة إياب قبل نهائي الكأس المحلية بين فناربخشه وبشكتاش بدون جمهور من الدقيقة التي توقفت عندها.

يأتي ذلك بعد أن تسبب شغب الجماهير في إيقاف اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وتوقف قبل نهائي كأس تركيا يوم الخميس بين اثنين من أكبر أندية البلاد بعدما اصطدم مقذوف ألقته جماهير فناربخشه برأس شينول جونيش مدرب بشكتاش.

 

 

 

وستستأنف المباراة، التي كانت نتيجتها التعادل بدون أهداف قبل التوقف، من الدقيقة 57 في الثالث من مايو آيار.

وألقي القبض على أكثر من 30 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب مزاعم بأنهم على صلة بالواقعة.

وبدأت المباراة بين غريمي إسطنبول في أجواء متوترة ولعب بشكتاش بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي مدافع ريال مدريد السابق بسبب مخالفة عنيفة.

وازداد التوتر عندما ألقت الجماهير أشياء على أحد لاعبي بشكتاش أثناء تنفيذ ركلة ركنية. وغادر لاعبو بشكتاش بعد ذلك الملعب برفقة الحكام وتم إلغاء المباراة بعد ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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