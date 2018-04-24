شاهد: عزف منفرد من صلاح يقود ليفربول للفوز 5-2 على روما

قاد المصري المتألق محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريقه السابق روما الإيطالي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا 5-2 بعد أن سجل هدفين وصنع مثليهما.

افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يمرر الكرة لزميله السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم كلل صلاح جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61، ثم سجل فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 69.

ومع اطمئنان المدرب يورغن كلوب للنتيجة أخرج صلاح، الفائز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي، في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق الإنجليزي مع خروج صلاح واستغل روما الموقف لينتفض متأخرا ويسجل هدفين عبر إيدن جيكو في الدقيقة 81 ودييغو بيروتي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وحاول روما أن يقلص الفارق في الدقائق الأخيرة ليحتفظ ببصيص الأمل في لقاء الإياب بالعاصمة الايطالية.

وأطاح روما ببرشلونة الإسباني في دور الثمانية للبطولة بعد أن تغلب عليه 3- صفر في مباراة الإياب التي أقيمت في روما وعوض خسارته ذهابا في برشلونة 4-1 بسبب قاعدة التسجيل خارج الأرض بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع اللقاءين.

ولعب صلاح موسمين مع روما سجل خلالهما 34 هدفا في 83 مباراة في كل المسابقات.

وانتقل المهاجم المصري إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو (نحو 51.3 مليون دولار) في بداية الموسم الجاري.

وسجل صلاح مع ليفربول 43 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها 10 أهداف بدوري الأبطال ليحتل المركز الثاني بعد كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الذي أحرز 15 هدفا.