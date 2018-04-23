صلاح محط الأنظار في مواجهة فريقه السابق بدوري الأبطال

ربما كان يتوقع نادي روما عندما وافق في يونيو/حزيران الماضي على بيع محمد صلاح إلى ليفربول أن يحقق المهاجم المصري نجاحا كبيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولكن ما لم يكن يتوقعه النادي الإيطالي حتما أن يكون صلاح وليفربول هما حجر عثرة في طريقه لحجز مكان في نهائي دوري أبطال أوربا.

وفي مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء في أنفيلد ستكون المهمة الأولى لمدافعي روما هي محاولة منع المتألق صلاح من إضافة مزيد من الأهداف لرصيده المذهل الذي بلغ 41 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

ووصل الفريق الإيطالي للدور قبل النهائي بعد أن حقق مفاجأة بتعديل تأخره في مباراة الذهاب إلى فوز في مباراة العودة على برشلونة في دور الثمانية.

أما مفاجأة ليفربول فهو صلاح الذي فاز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم (الأحد)، وهز الشباك في مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل الدوري مانشستر سيتي في دور الثمانية.

وتوقع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يبدأ مدافعو روما المباراة بتذكير صلاح أن الصداقة القديمة تنتهي بمجرد دخول الملعب.

وقال: "المدافعون الإيطاليون مشهورون بالجدية، ولهذا أعتقد أن صلاح سرعان ما سيكتشف أنهم لم يعودوا زملاءه وبالتالي سيرد عليهم بطريقته الخاصة في كرة القدم".

وقال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن صلاح يستحق تماما الفوز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب، وأعرب عن أمله أن يستمر في تقديم أدائه الرائع حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "إنه لاعب رائع تتحدث إنجازاته عن نفسها كما أنه يقدم أداء رائعا أيضا. إنه لاعب كبير وأتمنى أن يستمر في تقديم هذا الأداء خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ولم يكن صلاح يتمتع بهذا القدر من التألق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال موسمين قضاهما في روما.

لكن يورغن كلوب اقتنع بالمهاجم المصري الذي كان قد سجل لفريقه الإيطالي 34 هدفا في 83 مباراة في كل المسابقات لينتقل إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو (51.3 مليون دولار).

وسجل صلاح ثمانية أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بعد كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الذي أحرز 15 هدفا.

ومع تسجيل زميليه المهاجم روبرتو فيرمينو أيضا ثمانية أهداف وساديو ماني سبعة أهداف أصبح ليفربول يتمتع بأقوى خط هجوم في البطولة برصيد 33 هدفا.

وأضاف هندرسون: "قدم اللاعبون الثلاثة أداء استثنائيا ونجحوا في خلق الفرص وتسجيل الأهداف وأدوا عملا رائعا.

وتابع قائلا: "علينا أن نستمر في اللعب بالطريقة نفسها التي قدمناها هذا الموسم بصرف النظر عن اسم الفريق الذي نواجهه. سيكون اختبارا كبيرا أمام فريق رائع لكننا جاهزون لهذه المواجهة".