شاهد: نابولي يصعق يوفنتوس بهدف قاتل من كوليبالي

عاد نابولي بقوة إلى الصراع على لقب الدوري الإيطالي بعدما أحرز كاليدو كوليبالي هدفا بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليفوز على مستضيفه يوفنتوس المتصدر (الأحد).

وقلص نابولي صاحب المركز الثاني الفارق مع يوفنتوس إلى نقطة واحدة قبل أربع جولات من النهاية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.

ويخوض يوفنتوس الساعي للقبه السابع على التوالي في الدوري مباراتين صعبتين خارج أرضه ضد إنترناسيونالي وروما.

وسيطر نابولي على المباراة لكنه بدا مفتقرا للأفكار والحيوية حتى الدقيقة الأخيرة عندما نفذ خوسيه كاييخون ركلة ركنية قابلها المدافع السنغالي بضربة رأس قوية داخل مرمى جيانلويجي بوفون.