البث الحي
رياضة

شاهد: فان بيرسي يقود فينوورد لإحراز لقب كأس هولندا

22/4/2018

استعاد المخضرم روبن فان بيرسي ذكريات الماضي الجميل وسجل هدفا رائعا ليقود فينوورد للفوز بثلاثية على ألكمار في نهائي كأس هولندا لكرة القدم (الأحد).

ووضع فان بيرسي الكرة من أعلى الحارس بشكل رائع من زاوية ضيقة بقدمه اليمنى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتقدم نيكولاي يورجنسن بالهدف الأول لفينوورد قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وهذا أول لقب كبير للاعب الهولندي البالغ عمره 34 عاما بعد عودته إلى بلاده في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب اللعب لسنوات في أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه.

وسجل ينز تورنسترا الهدف الثالث لفينوورد في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة النهائية رقم 100 لكأس هولندا.

وأحرز فينوورد اللقب للمرة 13 بينما خسر ألكمار النهائي للعام الثاني على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)