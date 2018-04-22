شاهد: دي بروين يحرز أجمل أهداف الموسم في فوز سيتي على سوانزي

واصل مانشستر سيتي احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بخماسية على سوانزي سيتي (الأحد) بعدما سجل كيفن دي بروين أحد أجمل أهداف الموسم.

وبقي سوانزي في المركز 17 متقدما بأربع نقاط عن منطقة الهبوط بعد 34 مباراة بينما رفع سيتي رصيده إلى 90 نقطة وما زال يأمل في كسر الأرقام القياسية لعدد النقاط والانتصارات والأهداف في موسم واحد.

وصنع رحيم سترلينغ هدف الافتتاح لديفيد سيلفا في الدقيقة 12 قبل أن يضيف جناح المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق من مدى قريب بعد تمريرة من فابيان ديلف.

وجعل دي بروين النتيجة 3-صفر بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز برناردو سيلفا الهدف الرابع بعد متابعة لركلة الجزاء التي سددها جابرييل غيسوس وأبعدها الحارس أوكاش فابيانسكي لترتد من القائم.

واختتم غابرييل غيسوس الأهداف قرب النهاية.

ونال سيتي اللقب الأسبوع الماضي بعد هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني أمام وست بروميتش ألبيون لكن بيب غوارديولا مدرب سيتي أشار إلى أن الفريق سيواصل كسر الأرقام القياسية في المباريات الأخيرة للموسم.

ويحتاج سيتي إلى ست نقاط لكسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد والذي حققه تشيلسي في 2005 برصيد 95 نقطة وبينما رفع رصيده إلى 98 هدفا بعد مباراة سوانزي فما زال يحتاج إلى خمسة أهداف لمعادلة رقم تشيلسي في موسم 2009-2010.

ويبتعد سيتي بانتصار واحد عن معادلة رقم تشيلسي بالانتصار في30 مباراة في موسم مكون من 38 مباراة والذي حققه في الموسم الماضي.

وكان هدف دي بروين أحد أجمل أهداف هذا الموسم والأول له منذ يناير/ كانون الثاني.