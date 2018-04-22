شاهد: تشيلسي يتأهل لنهائي الكأس بفوزه على ساوثهامبتون بهدفين

منحت لحظة هجومية ساحرة من أوليفييه جيرو وضربة رأس من البديل ألفارو موراتا الفوز لتشيلسي بهدفين على ساوثامبتون (الأحد) ليصعد لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وراوغ جيرو وتفوق جسديا على ثلاثة مدافعين والحارس أليكس مكارثي ليهز الشباك في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من إيدن هازارد.

وجعل موراتا، الذي شارك بدلا من جيرو، النتيجة 2-صفر في الدقيقة 82 بعدما حول تمريرة سيزار أزبيليكويتا بضربة رأس داخل المرمى.

وكان ساوثامبتون المهدد بالهبوط في الدوري الممتاز الطرف الأسوأ في الشوط الأول المتواضع الذي شهد تسديدة لويليان لاعب تشيلسي في العارضة.

واضطر ساوثامبتون إلى الهجوم بعد هدف جيرو وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 72 عندما أنقذ ويلي كاباييرو حارس تشيلسي تسديدة قوية من ناثان ريدموند.

كما ألغى الحكم هدفا لساوثامبتون بعد خطأ من تشارلي أوستن ضد كاباييرو حارس تشيلسي.

ويلعب تشيلسي ضد مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي يقود يونايتد يوم 19 مايو/ أيار المقبل بعدما انتصر الأخير 2-1 على توتنهام هوتسبير أمس (السبت).

وستكون المباراة أكثر إثارة بعد الحرب الكلامية المتبادلة بين مورينيو وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي.