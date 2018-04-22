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شاهد: إصابة النني في فوز أرسنال برباعية على وست هام

22/4/2018

أحرز أرسنال 3 أهداف في آخر 8 دقائق في المباراة قبل الأخيرة للمدرب أرسين فينغر على أرضه ليفوز 4-1 على وست هام يونايتد بمباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وتقدم المدافع ناتشو مونريال بالهدف الأول لأرسنال بعد ست دقائق من الشوط الثاني بتسديدة أرضية قوية في مرمى الحارس جو هارت بعد ركلة ركنية.

وأدرك ماركو أرناوتوفيتش التعادل لوست هام بعد 13 دقيقة بعدما تلقى كرة من لاعب الوسط البديل مانويل لانتسيني وسدد في مرمى الحارس ديفيد أوسبينا.

وخرج المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال محمولا على محفة في نهاية الشوط الأول بعدما تعرض لالتواء في الكاحل، ولم تتحدد بعد فترة غيابه عن الملاعب.

وأعاد آرون رامسي التقدم لأرسنال في الدقيقة 82 بعد خطأ دفاعي ثم أحرز ألكسندر لاكازيت الهدفين الثالث والرابع في الدقائق الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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