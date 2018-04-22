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برشلونة يسحق أشبيلية 5-صفر ويفوز بكأس ملك إسبانيا

21/4/2018

فاز برشلونة بسهولة على أشبيلية 5- صفر ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثلاثين في تاريخه.

وسجل لويس سواريز هدفين في الشوط الأول ليتوج برشلونة باللقب للمرة 30، وهو رقم قياسي، لكن لحظة الإبداع جاءت بواسطة إنيستا وميسي في الشوط الثاني ليتعرض أشبيلية لهزيمة ثقيلة.

وصنع فيليب كوتينيو الهدف الأول لسواريز في الدقيقة 14 وسيطر برشلونة على باقي دقائق اللقاء وبات على أعتاب الجمع بين الثنائية المحلية الدوري والكأس.

وأحرز ميسي الهدف الثاني بعد تمريرة من جوردي ألبا ثم أضاف سواريز الهدف الثالث قبل أن يتبادل إنيستا الكرة مع ميسي ويسجل هدفا رائعا بعد انفراد بالمرمى. واختتم كوتينيو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على أشبيلية 2- صفر في نهائي الكأس بموسم 2015 – 2016.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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