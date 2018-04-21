شاهد: ليفربول يقع في فخ التعادل 2-2 مع وست بروميتش المتعثر

نجح نادي بروميتش ألبيون، الساعي للهروب من الهبوط، في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه ليفربول الثالث في الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وبدا أن المباراة حسمت بالفعل لصالح ليفربول بعد أن تقدم 2-صفر عن طريق داني إنغز ومحمد صلاح.

وأحرز إنغز هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، وهو هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، في حين أحرز المصري صلاح هدفه 31 في البطولة هذا الموسم بطريقة رائعة في الشوط الثاني.

لكن فريق المدرب المؤقت دارين مور لم يستسلم وقلص له جيك ليفرمور الفارق بهدف بعد ركلة ركنية في الدقيقة 79.

وبينما حاول ليفربول التماسك والحفاظ على تقدمه أضاف روندون هدف التعادل لفريقه صاحب المركز الأخير بعد ركلة حرة نفذها زميله كريس برانت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأراح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، خمسة لاعبين أساسيين واشتكى من أن أرضية الملعب كانت جافة جدا وقال إنها "صنعت فارقا كبيرا".

واشتكى أيضا كلوب، الذي لم يضمن فريقه بعد الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، من عدم احتساب خطأ للاعبه جو غوميز قبل أن يسجل روندون هدف التعادل لأصحاب الأرض.

لكن هذا التعادل ربما يؤجل فقط هبوط وست بروميتش الذي يبدو وشيكا إذ لا يزال بعيدا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

ويدرك ليفرمور أن الهروب من الهبوط لا يزال صعبا ويقول: "كل ما يمكننا فعله هو مواصلة القتال".

وربما يتعرض المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه اعتدى على إنغز لاعب ليفربول بعد كرة مشتركة.