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حكم مصري يدير مباراة الأهلي والزمالك

لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
21/4/2018

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه قرر الاستعانة بطاقم حكام مصري لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر الخميس المقبل في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

ومنذ سنوات طويلة تسند إدارة مباريات الفريقين معا إلى حكام أجانب تجنبا لأي اعتراضات أو أحداث شغب.

وقال الاتحاد اليوم السبت إنه قرر "إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام قوله "القرار يأتي تتويجا للتحكيم المصري الذي كان له حضوره هذا الموسم على كل المستويات محليا وقاريا ودوليا".

وأضاف أن "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد رأى أن مباراة القمة بوضعها الحالي فرصة طيبة لتكريم التحكيم المصري" مؤكدا وجود حكام مصريين على قدر عال من الكفاءة يمكنهم من إدارة مثل هذه المباريات.

وحسم الأهلي لقب الموسم الحالي في وقت سابق في حين يحتل الزمالك المركز الثالث بفارق 27 نقطة عن غريمه التقليدي.

المصدر : رويترز
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