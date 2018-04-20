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رياضة

فيروس في المعدة يضرب واتفورد قبل مواجهة بالاس

20/4/2018

قال خابي غارسيا مدرب نادي واتفورد الإنجليزي إن العديد من لاعبيه أصابهم فيروس في المعدة قبل استضافة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وعانى واتفورد في الأسابيع الماضية وخسر أربع مرات وتعادل في آخر خمس مباريات في الدوري ورغم ذلك يحتل مركزا في وسط الجدول وسيواجه بالاس الذي يسعى للحصول على نقاط مهمة.

وبالتأكيد سيسعى بالاس صاحب المركز 16 لاستغلال مشاكل واتفورد وتحقيق فوز مهم ليوسع الفارق البالغ خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز 18 والابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

وأشار غارسيا إلى أن الجناح جيرار ديلوفو المعار من برشلونة والذي يغيب بسبب كسر في القدم والمدافع سيباستيان برودل من بين من أصيبوا بالفيروس.

وأبلغ غارسيا الصحفيين "جيرار أصيب بالمرض هذا الأسبوع وهناك بعض اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض أيضا. برودل أيضا كان مريضا طيلة الأسبوع.

"هذا فيروس في المعدة لكنهم تعافوا وأصبحوا جاهزين من أجل المباراة وأثق أنهم في أفضل حال".

وعاد ناثانيل تشالوبا لاعب الوسط (جراحة في الركبة) والمدافع يونس قابول (كسر في القدم) الغائبان منذ سبتمبر أيلول إلى التدريبات ومن المتوقع مشاركتهما قبل نهاية الموسم.

وقال غارسيا إن الفريق لم يحدد موعد عودة توم كليفرلي لاعب الوسط الغائب منذ يناير/كانون الثاني بسبب إصابة في عضلات الفخذ. 

المصدر : رويترز
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