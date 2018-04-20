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شاهد: موزيس يمنح تشيلسي الفوز في بيرنلي

19/4/2018

أحرز فيكتور موزيس هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 69 ليمنح فريق المدرب أنطونيو كونتي الانتصار 2-1 على مستضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي، حامل لقب البطولة، بعد 20 دقيقة من البداية بهدف أحرزه كيفن لونغ بالخطأ في مرماه.

وهيمن الضيوف على المباراة بشكل جيد قبل أن يدرك بيرنلي التعادل عبر تسديدة قوية من يوهان بيرغ جودموندسون بدلت اتجاهها عندما اصطدمت في قدم المهاجم آشلي بارنز وسكنت الشباك في الدقيقة 64.

لكن تشيلسي استعاد تفوقه عندما أرسل إيمرسون تمريرة عرضية من الناحية اليسرى إلى موزيس الذي سدد بقوة من مدى قريب في شباك الحارس نيك بوب.

بهذا الفوز حافظ تشيلسي على آماله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم القادم، بعد أن ارتفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوربي في الموسم القادم، متأخرا بفارق خمس نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، وذلك قبل خوض الفريقين مبارياتهما الأربع الأخيرة في الدوري الانجليزي.

المصدر : رويترز
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