أرسين فينغر يودع أرسنال بعد مسيرة دامت 22 عاما

قال الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم في بيان أصدره النادي (الجمعة) إنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في آخر الموسم المقبل.

وأضاف فينغر (68 عاما) الذي سيترك النادي بعد نحو 22 عاما: "بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر بأنه من المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "أشكركم على منحي الفرصة لخدمة النادي خلال سنوات طويلة لن أنساها.. ولقد أديت مهمتي مع النادي بكل التزام ونزاهة.. وأود أن أوجه الشكر للطاقم الفني وللاعبين والمدراء والمشجعين الذين جعلوا هذا النادي متميزا".

وأردف المدرب الفرنسي المخضرم "أناشد المشجعين الوقوف خلف الفريق لتحقيق أداء ملفت حتى نهاية الموسم وأناشد جميع محبي أرسنال الحفاظ على قيم النادي، مع حبي ودعمي للأبد".

وكان فينغر انضم للنادي اللندني في أكتوبر/ تشرين الأول 1996 وهو حاليا المدرب صاحب المدة الأطول بين المدربين الحاليين على مستوى الكرة الإنجليزية.

وقبل خمس جولات من نهاية الموسم يحتل أرسنال المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بفارق 33 نقطة عن مانشستر سيتي الذي ضمن التتويج باللقب.

لكن فريق فينغر ينافس في الدور قبل النهائي في الدوري الأوربي وسيكون بوسعه المنافسة في دوري الأبطال في الموسم المقبل إذا توج باللقب.

وتوج فينغر مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات من بينها مرة لم يعرف فيها فريقه طعم الهزيمة طوال الموسم كما فاز بسبعة ألقاب في كأس إنجلترا وتأهل الفريق تحت قيادته لدوري أبطال أوربا طوال 20 عاما متتالية وجمع بين لقبي الدوري وكأس إنجلترا مرتين في 1998 و2002.

وقال أرسنال إنه سيعلن في أقرب فرصة ممكنة عن خليفة فينغر بينما أشارت توقعات إلى أن توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق، والذي لا يرتبط بأي فريق حاليا، هو الأقرب لتولي المهمة خلفا لفينغر.

وعبر ستان كرونكه، صاحب أكبر حصة من أسهم أرسنال، عن حزنه لرحيل فينغر قائلا: "إنه واحد من أصعب أيامنا مع الرياضة طوال سنوات".

وأضاف كرونكه: "إنجازات أرسين مع النادي في الملعب وخارجه كانت من أهم أسباب ارتباطنا بأرسنال".

وتابع: "استمراره الطويل والتزامه خلال هذه المدة الطويلة على المستوى الأعلى من اللعبة لن يتكرر".

وكان فينغر مدد تعاقده مع أرسنال لمدة عامين في العام الماضي وقال في وقت سابق إنه ينوي البقاء حتى نهاية العقد.

لكنه تعرض لضغوط متزايدة بسبب فشل فريقه في المنافسة بجدية على لقب الدوري بينما طالب بعض مشجعي النادي بإقالته.

وبعد القرار نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بوب ويلسون حارس مرمى أرسنال السابق أنه "تلقى صدمة قوية، أرسين ليس فقط أعظم مدرب في تاريخ أرسنال بل أنه أيضا وبصفة شخصية غير وجه اللعبة في هذه البلاد".