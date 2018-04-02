شاهد: ثنائية آلي تقود توتنهام لكسر النحس أمام تشيلسي

حقق توتنهام هوتسبير فوزه الأول على ملعب تشيلسي في 28 عاما عندما أحرز ديلي آلي هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1.

وأحكم توتنهام قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد).

وبدا أن النتيجة المعتادة ستكرر عندما أخطأ هوجو لوريس حاؤس توتنهام في الحكم على تمريرة عرضية ليضع ألفارو موراتا كرة بضربة رأس داخل الشباك ويمنح تشيلسي التقدم بعد نصف ساعة.

وأدرك كريستيان إريكسن، الذي سبق أن هدد الحارس ويلي كاباييرو بتسديدة سابقة، التعادل لتوتنهام في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من فوق الحارس الأرجنتيني من 30 ياردة.

وزادت ثقة توتنهام في إمكانية الفوز في الشوط الثاني وسجل آلي هدفين من مدى قريب في غضون أربع دقائق بعد مرور أكثر من ساعة من اللعب بقليل ليقلب المباراة.

ويتقدم توتنهام، الذي زادت ثقته بمشاركة هاري كين كبديل بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، بثماني نقاط على تشيلسي صاحب المركز الخامس قبل سبع مباريات من النهاية.

ويملك توتنهام 64 نقطة متأخرا بنقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث بالإضافة إلى مباراة مؤجلة.