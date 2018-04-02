شاهد: ثلاثية أرسنال في مرمى ستوك سيتي تدفعه لمنطقة الهبوط

وجه أرسنال ضربة قوية لآمال ستوك سيتي (الأحد) في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه عليه بثلاثية ليترك الفريق الضيف في المركز قبل الأخير قبل ست جولات على النهاية.

وبعد ساعة وربع من اللعب المتواضع وصيحات استهجان من جماهير صاحب الأرض حصل مسعود أوزيل على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من برونو مارتنز إندي داخل منطقة الجزاء.

ونفذ بيير-إيمريك أوباميانج الركلة بنجاح وأضاف الهدف الثاني من مدى قريب بعد ذلك قبل أن يسجل الكسندر لاكازيت الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضا بعد تعرضه للدفع من بادو نداي.

وهذه المرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني التي يحقق فيها أرسنال فوزين متتاليين في الدوري لكن قبل الأهداف كانت المباراة مملة كما قال أرسين فينجر مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي.