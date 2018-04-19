فيفا يختار 13 حكما لإدارة تقنية الفيديو المساعدة لحكام المونديال

كشف بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه تم اختيار 13 حكما بشكل مبدئي لإدارة تقنية المقاطع المصورة (فيديو) المساعدة للحكام بمونديال 2018.

ولم يعلن كولينا عن أسماء الحكام الـ 13 الذين تم اختيارهم، خلال كلمته في ندوة تثقيفية في إيطاليا الأربعاء؛ ولكنه أوضح أن ثلاثة منهم يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى ألمانيين، وهولندي وبرتغالي.

وخلال الندوة، دافع كولينا عن تطبيق تقنية "الفيديو" في المونديال،

محذرا في الوقت نفسه بأن التكنولوجيا لا يمكنها القضاء على الجدل نهائيا في كرة القدم ولن تقدم دائما إجابات شافية، على حد تعبيره.

وقال كولينا: "لقد اخترنا بشكل مبدئي 13 مساعدا سيعملون بشكل حصري مع تقنية الفيديو خلال المونديال كما سيكون هناك حكام عاديين أخرين سيعملون مع هذه التقنية أيضا".

ومن المقرر أن تطبق تقنية "الفيديو" المساعدة للحكام لأول مرة خلال بطولات كأس العالم في المونديال القادم الذي يقام في روسيا في الفترة بين يومي 14 يونيو/ حزيران، و15 يوليو/ تموز.

وكان الفيفا قد اختار في وقت سابق 36 حكما و63 مساعدا لإدارة مباريات كأس العالم 2018، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن هوية الحكام المسؤولين عن تقنية "الفيديو" خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.