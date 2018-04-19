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شاهد: سوسيداد يسحق أتلتيكو وبرشلونة يقترب من لقب الدوري

19/4/2018

فاز ريال سوسيداد على ضيفه أتلتيكو مدريد 3- صفر، ليصبح برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على بُعد انتصار واحد من التتويج بلقبه 25.

وتفوق ريال سوسيداد على ضيفه من البداية للنهاية. ووجد أتلتيكو، صاحب المركز الثاني، نفسه متأخرا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من المهاجم ويليان جوزيه ارتطمت بالقائم قبل أن تهز الشباك بعد مجهود وتمريرة رائعة من عدنان يانوزاي جناح مانشستر يونايتد السابق.

وواصل الفريق صنع الفرص أمام أتلتيكو، الذي افتقد جهود مهاجمه دييجو كوستا للإصابة، وحقق انتصارا مستحقا عندما تلقى خوانمي تمريرة من جوزيه قبل النهاية بعشر دقائق ووضع الهدف الثاني.

وأضاف خوانمي الهدف الثالث لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليلحق بأتلتيكو أثقل خسارة في الدوري هذا الموسم ويقود فريقه إلى المركز 11 في ترتيب المسابقة.

ويمر ريال سوسيداد بمرحلة تألق منذ تولي إيمانول الجواسيل المسؤولية خلفا لايزيبيو ساكريستان، وهذا هو الفوز الثالث لريال سوسيداد على التوالي بعد تغلبه على جيرونا 5-صفر ولاس بالماس في عقر داره 1-صفر.

ويملك أتلتيكو 71 نقطة من 33 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وسيتوج برشلونة، الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيغو الثلاثاء ولم يخسر في الدوري حتى الآن، باللقب في حال فوزه خارج ملعبه على ديبورتيفو لاكورونيا في 29 أبريل/ نيسان الجاري.

المصدر : رويترز
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