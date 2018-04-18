البث الحي
رياضة

محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الإنجليزي

النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول
النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول
18/4/2018

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، الأربعاء، التشكيلة المثالية من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وخمسة لاعبين من فريق مانشستر سيتي بطل الدوري.

واختير محمد صلاح، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا لليفربول في الدوري متصدرا قائمة هدافي المسابقة، ضمن القائمة التي ضمت من مانشستر سيتي كلا من المهاجم سيرخيو أجويرو ولاعبي خط الوسط كيفن دي بروين وديفيد سيلفا والمدافعين كايل ووكر ونيكولاس أوتاميندي.

وكان توتنهام الفريق الآخر الوحيد الذي ضمت القائمة أكثر من لاعب واحد من بين صفوفه، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية، المهاجم هاري كين ولاعب خط الوسط كريستيان إريكسن والمدافع يان فيرتونخين.

وشملت التشكيلة أيضا، كماركوس ألونسو مدافع تشيلسي وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد. 

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)