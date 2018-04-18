محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، الأربعاء، التشكيلة المثالية من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وخمسة لاعبين من فريق مانشستر سيتي بطل الدوري.

واختير محمد صلاح، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا لليفربول في الدوري متصدرا قائمة هدافي المسابقة، ضمن القائمة التي ضمت من مانشستر سيتي كلا من المهاجم سيرخيو أجويرو ولاعبي خط الوسط كيفن دي بروين وديفيد سيلفا والمدافعين كايل ووكر ونيكولاس أوتاميندي.

وكان توتنهام الفريق الآخر الوحيد الذي ضمت القائمة أكثر من لاعب واحد من بين صفوفه، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية، المهاجم هاري كين ولاعب خط الوسط كريستيان إريكسن والمدافع يان فيرتونخين.

وشملت التشكيلة أيضا، كماركوس ألونسو مدافع تشيلسي وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.