فيفا يقترح إقامة مونديال الأندية وإلغاء "كأس القارات"

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فكرة إلغاء منافسات بطولة كأس القارات للمنتخبات واستبدالها ببطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، فإن جياني انفانتينو رئيس أكبر منظومة رياضية في العالم، أرسل خطابًا إلى رؤساء الاتحادات القارية يطرح خلاله فكرة إلغاء بطولة كأس القارات واستبداله ببطولة كأس العالم للأندية على أن يقام ذلك بداية من عام2021.

وأضافت الصحيفة أن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية ستقام كل أربع سنوات بدلًا من إقامتها سنويًا كما جرت العادة في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح يتضمن نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر/ كانون الأول إلى يونيو/ حزيران موعد كأس القارات، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم للمنتخبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح يتضمن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اقتصارها على أبطال القارات فقط.

ويعد الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بإجمالي 3 ألقاب لكل منهما، وستقام النسخة القادمة لمونديال الأندية نهاية العام الجاري في الإمارات.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018 وتوّجت ألمانيا باللقب.