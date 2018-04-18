شاهد: برشلونة ينجو من سيلتا فيغو بعشرة لاعبين ويبقى بلا هزيمة

تماسك برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم ليتعادل 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو بعد أن دفع بتشكيلة شهدت الكثير من التغييرات.

ونجا متصدر البطولة بعد طرد سيرجي روبرتو في الشوط الثاني ليحافظ على سجله بلا هزيمة هذا الموسم في الدوري.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة بعد 33 مباراة. ويتقدم بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد الذي سيحل ضيفا على ريال سوسيداد الخميس.

وبدأ عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة محرزا أول أهدافه في دوري الأضواء الاسباني ليضع برشلونة في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 36 لكن سيلتا أدرك التعادل بشكل مستحق قبل نهاية الشوط الأول عندما هز جوني كاسترو الشباك من مسافة قريبة.

وأراح مدرب برشلونة معظم اللاعبين الاساسيين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرار بيكيه والقائد اندريس انيستا وأجرى ثمانية تغييرات على التشكيلة التي هزمت بلنسية في آخر مباراة، فيما يبدو أنه استعداد لنهائي كأس ملك اسبانيا السبت أمام اشبيلية.

واستعاد باكو الكاسير المقدمة لبرشلونة في الدقيقة 64 لكن سيلتا فيغو واصل الضغط الهجومي وتسبب في مشاكل لدفاع برشلونة الذي يفتقر إلى الخبرة.

ونال البديل روبرتو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71 بسبب مخالفة ضد اياغو اسباس خارج المنطقة وعادل مهاجم اسبانيا النتيجة في الدقيقة 82 بعدما لمس الكرة بذراعه ليسجل هدفه 20 في الدوري هذا الموسم.

وهيمن سيلتا على الدقائق الأخيرة من المباراة رغم نزول ميسي بديلا في بداية الشوط الثاني لكن برشلونة أفلت بالتعادل ليبقى في طريقه لان يكون الفريق الوحيد الذي ينهي الموسم في الدوري الاسباني دون هزيمة.