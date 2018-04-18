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شاهد: بايرن يسحق ليفركوزن بسداسية ويبلغ نهائي كأس ألمانيا

17/4/2018

بلغ بايرن ميونيخ نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بعدما سحق باير ليفركوزن 6-2 بفضل تألق توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي ليواصل العملاق البافاري مسيرته نحو حصد الثلاثية هذا الموس

وحسم بايرن ميونخ بالفعل لقب الدوري المحلي للموسم السادس على التوالي وسيقابل ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوربا الأسبوع المقبل.

سجل خافي مارتينيز  الهدف الأول للبايرن في الدقيقة الثالثة من المباراة وحاول البولندي ليفاندوفسكي متابعة الكرة بقدمه، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة فرانك ريبري العرضية.

وقلص ليفركوزن الفارق في الدقيقة 16 بضربة رأس من لارس بيندر واقترب من إدراك التعادل في بداية الشوط الثاني.

لكن آمال الفريق صاحب الضيافة في العودة في النتيجة لم تستمر طويلا حيث تعاون تياجو الكانتارا مع مولر ليحرز مهاجم المانيا الهدف الثالث لبايرن وأضاف الدولي الاسباني الهدف الخامس بعدما كان مولر قد هز الشباك ثانية من مسافة قريبة.

وأكمل مولر الثلاثية الشخصية في الدقيقة 78 بعدما كان البديل ليون بايلي لاعب ليفركوزن سجل هدفا ثانيا لفريقه من ركلة حرة.

وفاز بايرن بالثلاثية في 2013 وسيواجه في النهائي المقرر في 19 مايو/ أيار المقبل في برلين الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الاخرى بين اينتراخت فرانكفورت وشالكه.

وفاز بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا 18 مرة وهو رقم قياسي، كان أخرها موسم 2015 – 2016.

المصدر : رويترز
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