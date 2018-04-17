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شاهد: رياضيون يتحدون البرودة للمشاركة في ماراثون القطب الشمالي

17/4/2018

سقط العداء اليوناني أرجيريوس باباثاناسوبولويس على ركبتيه من الإرهاق وقد غطى الثلج وجهه بينما كان يحمل علم بلاده لكنه كان سعيدا بعد أن فاز بماراثون القطب الشمالي.

وتغلب باباثاناسوبولويس على 46 منافسا وعلى درجة حرارة بلغت 33 درجة تحت الصفر ليفوز بالماراثون الأكثر برودة في العالم والذي يقام سنويا في مخيم بارنيو المعروف أيضا باسم مخيم القطب الشمالي.

وقال بعد فوزه الذي حققه في أربع ساعات و34 دقيقة و36 ثانية "أمر لا يصدق. تعرفون أنني يوناني لذا فإن هذا ليس المكان المناسب بالنسبة لي. الأمر يشبه محاولة أحد سكان الإسكيمو خوض سباق في الصحراء".

وفي سباق السيدات حققت الصينية قوه بينغ شيه من الصين الفوز متغلبة على 13 متسابقة.

وارتدى كل المتنافسين تقريبا ملابس دافئة من رؤوسهم وحتى أخمص أقدامهم لحمايتهم من الثلوج في المنطقة الخلابة وسط المياه المتجمدة للبحر القطبي.

المصدر : رويترز
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