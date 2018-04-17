شاهد: جولة في الملعب الخاص بنهائيات كأس العالم 2018

من خلال جولة في ملعب ياكاترينبورغ الذي سيستخدم في نهائيات كأس العالم 2018، يمكن متابعة آخر الأعمال قبل انطلاق النهائيات في شهر يونيو المقبل بروسيا.

وفي نهاية الأسبوع احتضن الملعب مباراة في الدوري الروسي الممتاز بين فريقي اف سي أورال، وسبارتاك موسكو.

وهي ثاني مباراة تقام على الملعب لاختبار جاهزيته.

وقال نائب حاكم المدينة سيرغي شفيندت إنه سعيد بنتيجة الاختبار، خاصة خروج الجماهير بسهولة من الملعب.

الملعب الخاص بنادي أورال تم بناؤه للمرة الأولى عام 1953 .

ويتم الآن إعادة بناء الملعب الذي سيتسع لخمسة وثلاثين ألف متفرج في نهائيات كأس العالم باحتضانه أربع مباريات في دور المجموعات.

وقد استقطبت المدرجات المؤقتة الاهتمام، وبعض السخرية، لتركيبها الجديد الذي يرى أنها تقف إلى ما وراء حدود هيكل الملعب الرئيسي.

وبعد النهائيات سيتم تقليص سعة الملعب إلى ثلاثة وعشرين ألف متفرج.

وتستضيف 11 مدينة روسية نهائيات كأس العالم في اثني عشر ملعبًا من ضمنهم ملعبان في العاصمة موسكو.

نهائيات كاس العالم ستقام من الرابع عشر من شهر يونيو المقبل حتى 15 من شهر يوليو.