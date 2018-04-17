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بالصور: حكم يعيد اللاعبين من غرف الملابس لتنفيذ ركلة جزاء في ألمانيا

16/4/2018

أمر الحكم لاعبي فريقين في دوري الدرجة الأولى بألمانيا بالعودة إلى الملعب بعدما توجهوا إلى غرف الملابس بين الشوطين حيث احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد.

وطلب الحكم غيدو فينكمان، الذي كان في طريقه أيضا لغرف الملابس، من لاعبي فريقي ماينتس وفرايبورغ العودة حتى يتمكن بابلو دي بلاسيس لاعب ماينتس من تنفيذ ركلة جزاء احتسبت بداعي وجود لمسة يد كشفها حكم الفيديو المساعد بعد صفارة نهاية الشوط الأول.

ووقف كريستيان شترايش، مدرب فرايبورغ، الذي طرد للاحتجاج مؤخرا خلال مباراة في الدوري، على جانب الملعب يبتسم ويهز رأسه غير مصدق لما حدث.

وتم استبدال مارك أوليفر كيمف الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء بين الشوطين.

وبدأ الشوط الثاني متأخرا عن موعده بعشر دقائق بعدما ألقت جماهير مئات من لفافات أوراق المرحاض في أرض الملعب احتجاجا على إقامة مباريات مساء أيام الاثنين.

وعارض كثير من المشجعين الألمان إقامة مباريات يوم الإثنين قائلين إن المواجهات يجب أن تقام في عطلة نهاية الأسبوع حتى يستطيع معظم المشجعين حضورها. وشهدت معظم المباريات التي أقيمت يوم الإثنين احتجاجات لهذا السبب.

وأضاف دي بلاسيس هدفا ثانيا في الدقائق الأخيرة للفريق صاحب الضيافة مستفيدا من خطأ حارس فرايبورغ.

وصعد ماينتس إلى المركز 15 متفوقا بفارق الأهداف على فرايبورغ الذي تراجع للمركز 16.

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الألماني هذا الموسم لكنه أثار جدلا في عدة مناسبات.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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