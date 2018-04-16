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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدين الإساءة لحكم ريال ويوفنتوس

الحكم الانجليزي مايكل أوليفر
الحكم الانجليزي مايكل أوليفر
16/4/2018

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إساءات وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت إلى الحكم الانجليزي مايكل أوليفر وزوجته.

وجاءت الإساءات جراء احتساب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لريال مدريد ضد يوفنتوس الثلاثاء الماضي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد في بيان "يدين الاتحاد بشدة الإساءة إلى مايكل أوليفر وزوجته. تواصل الاتحاد معهما لتقديم الدعم والمساندة ونثق في قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأفراد الذين أقدموا على هذا التصرف غير المقبول داخل أو خارج وسائل التواصل الاجتماعي".

واحتج يوفنتوس، الذي خسر مباراة الذهاب في تورينو 3-صفر، بشدة عندما احتسب الحكم أوليفر ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها المدافع مهدي بنعطية مع لوكاس فاسكيز مهاجم ريال مدريد.

وقلص الهدف الذي أحرزه كريستيانو رونالدو من ركلة الجزاء النتيجة إيابا إلى 3-1 ومنح ريال مدريد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بالفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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