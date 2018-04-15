شاهد: مانشستر سيتي يعود للانتصارات ويهزم توتنهام 3-1

تجاوز مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أسبوعا مريرا ومحبطا ليتغلب 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي ليبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن التتويج باللقب.

وتقدم سيتي بهدفين بعد أول 25 دقيقة إذ بدا وكأن الفريق عاد لينتقم. وافتتح غابرييل جيسوس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يعزز إلكاي غاندوغان النتيجة بعدها بثلاث دقائق من ركلة جزاء عقب خروج هوغو لوريس حارس توتنهام من مرماه ليعرقل رحيم سترلينغ عند حافة منطقة الجزاء.

وقلص كريستيان إريكسن الفارق قبل نهاية الشوط الأول ليعيد فريقه صاحب المركز الرابع للمباراة لكن سترلينغ أحرز هدف الاطمئنان للضيوف في الدقيقة 72.

وأهدر سيتي فرصة التتويج باللقب عندما خسر على ملعبه 3-2 الأسبوع الماضي من غريمه المحلي وملاحقه المباشر مانشستر يونايتد، كما ودع دوري أبطال أوربا أمام ليفربول الثلاثاء الماضي.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى فوز واحد فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة هذا الموسم ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013 / 2014.

ولكن الفريق قد يتوج بطلا للمسابقة الأحد في حال تعثر منافسه العنيد مانشستر يونايتد أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع يونايتد إلى 16 نقطة مؤقتا فيما تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول.

وهذه هي الخسارة الأولى لتوتنهام بعد 14 مباراة متتالية خاضها في الدوري دون خسارة منذ الهزيمة 4-1 على ملعب سيتي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتفوق توتنهام بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس في صراعهما على التأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.