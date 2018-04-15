شاهد: خسارة مفاجئة ليونايتد تهدي سيتي لقب الدوري الانجليزي

أهدى مانشستر يونايتد لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لغريمه مانشستر سيتي الأحد عقب تعرضه لهزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه أمام وست بروميتش البيون متذيل الترتيب.

وقادت ضربة رأس من جاي رودريغيز في الدقيقة 73 ألبيون، الذي يبدو في طريقه للهبوط لدوري الدرجة الثانية، لتحقيق أول انتصار له خارج ملعبه في 16 مباراة.

ومن ركلة ركنية، حول نيمانيا ماتيتش لاعب وسط يونايتد الكرة برأسه نحو منطقة جزاء فريقه ليتعامل معها رودريغيز سريعا ويسكنها الشباك محرزا هدف الفوز.

وسيطر فريق المدرب جوزيه مورينيو على الكرة لكنه صنع القليل من الفرص الواضحة ودفعت هزيمته الفارق بينه وبين سيتي إلى 16 نقطة قبل خمس جولات فقط على النهاية.

وربما فوجئ المدرب الاسباني بيب غوارديولا، مدرب سيتي، مثل الجميع بحصد اللقب، الذي بدا مضمونا منذ أشهر، بهذه الطريقة.

وبعدما فرط سيتي في تقدمه 2-صفر أمام يونايتد قبل أسبوع ليخسر 3-2 وإهدار فرصة حصد اللقب بطريقة مثالية أمام جماهيره وضد غريمه كان وست بروميتش القريب من الهبوط هو من حسم له الأمر.

وخسر وست بروميتش في ثماني من بين آخر تسع مباريات ولم ينتصر منذ 13 يناير كانون/الثاني الماضي.

وقبل خمس مباريات من النهاية يملك سيتي، الذي تجاوز هزيمته أمام يونايتد وخروجه من دوري الأبطال أمام ليفربول بالفوز على توتنهام هوتسبير السبت، 87 نقطة مقابل 71 ليونايتد صاحب المركز الثاني.

وهذا هو اللقب الثالث لسيتي في الدوري في سبعة مواسم والأول منذ 2014 مع مانويل بليغريني.

وحصد غوارديولا لقب كأس رابطة الأندية الانجليزية هذا الموسم بالفعل لكنه لقبه الأول في الدوري، الذي ضمه إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الاسباني مع برشلونة ومثلها في ألمانيا مع بايرن ميونيخ، سيكون مرضيا للمدرب الاسباني.