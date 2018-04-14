نادي روما يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل لقاء ليفربول

نشر نادي روما الإيطالي على صفحته على تويتر رسالة وجهها للاعبه السابق ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي محمد صلاح.

وكتب الحساب الرسمي " سنكون خصوما على مدى 180 دقيقة، لكن مهما حدث سنظل أصدقاء مدى الحياة، ننتظر رؤيتك مرة أخرى".

وحوت التغريدة صورة متحركة للنجم المصري وهو يلوح بيديه.

ولعب صلاح لنادي روما الإيطالي موسم عام 2015 – 2016 على سبيل الإعارة قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، ثم اشتراه النادي الإيطالي في أغسطس/آب 2017 مقابل 15 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي مقابل صفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو ضمن بند المكافآت.

ووضعت قرعة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي في مواجهة روما الإيطالي.