شاهد: صلاح يواصل تحطيم الأرقام ويسجل في فوز ليفربول بثلاثية على بورنموث

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 30 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم ليقود ليفربول للفوز 3-صفر على بورنموث.

واحتاج ليفربول صاحب المركز الثالث إلى سبع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عندما وضع ساديو ماني الكرة داخل مرمى إسمير بيغوفيتش بعد متابعته لضربة رأس منه أنقذها حارس الفريق الضيف.

وظل بورنموث في المباراة رغم سيطرة ليفربول لكن صلاح ضمن الفوز في الدقيقة 69 عندما وضع الكرة في الشباك بضربة رأس وظهره للمرمى بعد تمريرة من ترينت إلكسندر-أرنولد.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لليفربول قرب النهاية بتسديدة منخفضة.

ورفع صلاح رصيده في صدارة قائمة هدافي المسابقة إلى 30 هدفا بفارق خمسة أهداف عن الإنجليزي الدولي هاري كين هداف توتنهام.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفا في جميع المسابقات في موسم واحد وينضم إلى إيان راش، الذي فعلها مرتين، وروغر هانت.

وانفرد صلاح بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب أفريقي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث رفع رصيده إلى 30 هدفا بفارق هدف واحد أمام الرقم القياسي السابق للإيفواري ديدييه دروغبا الذي سجل 29 هدفا لتشلسي في موسم 2009 / 2010.

كما يقترب صلاح أيضا من معادلة آخر أكبر رصيد من الأهداف يسجله أي لاعب مع فريق إنجليزي في مختلف المسابقات والمسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007/ 2008 عندما سجل 42 هدفا لمانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز يواصل ليفربول مطاردة مانشستر يونايتد على مركز الوصيف حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف اليونايتد الذي يستضيف ويست بروميتش ألبيون في مباراة أخرى في المرحلة نفسها.