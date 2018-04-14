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رياضة|السعودية

شاهد: ردود فعل غاضبة بسبب "حركة" آل الشيخ في مباراة الهلال

14/4/2018

أثارت لقطة مثيرة للجدل لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالسعودية خلال مباراة الهلال والفتح في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت جماهير الزعيم الهلالي صيحات استهجان إثر ظهور تواجد المستشار بالديوان الملكي في المدرجات، ما دفع آل الشيخ للرد بالإشارة بسبابته إلى الأسفل في مواجهة صيحات الاستهجان.

وتتهم جماهير الهلال آل الشيخ بتسببه في رحيل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، ما تسبب في خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

وعقب انتشار المقطع.. وفيما وصف بأنه "حفظ ماء وجه" تركي آل الشيخ، غرد المستشار بالديوان الملكي أيضاً سعود القحطاني: قائلاً:

"ألف مبروك لكل عشاق الزعيم بطولتنا الجديدة.. كنت أتمنى الحضور مع أبنائي ولم أتمكن لظروف العمل. أخي الغالي أبوناصر (يقصد تركي آل الشيخ) أصر على حضورهم مع أصدقائهم للمباراة وسعدوا بنزولهم معه لأرض الملعب.. ثم وضع وسم جمهور الزعيم يشكر آل الشيخ."

على نفس الوسم، غرد عضو شرف النادي الملياردير السعودي الوليد بن طلال أيضاً " أشكر أخي معالي رئيس هيئة الرياضة على دعمه المتواصل لجميع الأندية السعودية بما فيهم نادي الهلال الذي تُوج بالبطولة هذه الليلة"

وعلى الجانب الآخر، كتب حساب يحمل اسم "نضال" قائلا " تركي آل الشيخ.. ردّك السلبي على الجمهور حتى لو استهجن من وجودك، وأنت في هذا المنصب، فعليك الاعتذار أو التنحّي."

وغرد "رضوان العنزي":  "عفوية من الجماهير السعودية… عرف قدره بين الرياضين والجماهير."

وغرد المشجع الهلالي سلمان: "مسكين والله.. عرف إن المدرج كامل ما يبيه.. خرب رياضتنا"

المصدر : الجزيرة مباشر
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