شاهد: برشلونة يحطم رقما قياسيا ويعود للانتصارات على حساب فالنسيا

انتفض برشلونة بعد خروجه من دوري أبطال أوربا وفاز 2-1 على فالنسيا ليحقق رقما قياسيا بالفوز في 39 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ويقترب خطوة أخرى من اللقب.

ومنح لويس سواريز التقدم لبرشلونة بعد ربع ساعة إثر لمسة رائعة من فيليب كوتينيو زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وأرسل كوتينيو، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي، ركلة ركنية رائعة إلى صمويل أومتيتي الذي حولها بضربة رأس داخل المرمى محرزا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 51 بعد لحظات من إنقاذ جيرار بيكي خطأ من أومتيتي بعد أن خطف منه سانتي مينا الكرة قبل أن يبعدها مدافع منتخب أسبانيا من على خط المرمى.

وقلص القائد داني باريخو الفارق لفالنسيا صاحب المركز الثالث من ركلة جزاء مرت أسفل مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة، لكن الفريق الكتالوني صمد في نهاية مثيرة ليصبح على بعد سبع نقاط من حصد لقبه 25 في الدوري.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مباراته أمام ليفانتي الأحد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد مدريد صاحب المركز الرابع الذي سيحل ضيفا على مالقا متذيل الترتيب الأحد.