تعرف على مدرب بايرن ميونيخ القادم

قال نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم إن الكرواتي نيكو كوفاتش سيتولى تدريبه في الموسم المقبل خلفا للمدرب يوب هاينكس الذي سيتخلى عن المهمة في نهاية الموسم الحالي.

وحاول النادي البافاري التفاوض مع هاينكس لتمديد ارتباطه معه بعد أن عاد المدرب البالغ من العمر 72 عاما من الاعتزال في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ليقود الفريق الساعي للجمع بين الألقاب الثلاثة (ثنائية الدوري والكأس ودوري أبطال أوربا) حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال بيان لبايرن ميونيخ "سيصبح نيكو كوفاتش المدرب الجديد (لبايرن ميونيخ) بداية من أول يوليو/ تموز 2018. توصلنا أمس لاتفاق على التعاقد معه لمدة ثلاثة أعوام".

وأضاف البيان "كوفاتش لعب في السابق في بايرن ميونيخ وهو يعرف مسؤولي النادي كما يعرف بنيته وشخصيته. نحن واثقون من أنه الاختيار الأمثل لقيادة الفريق مستقبلا".

ويملك المدرب البالغ من العمر 46 عاما سجلا طويلا كلاعب في دوري الدرجة الأولى الألماني ولعب لبايرن ميونيخ بين 2001 و2003.

وانتقل كوفاتش لتدريب النادي البافاري قادما من إينتراخت فرانكفورت الذي كان يرتبط معه بعقد يمتد إلى 2019 نظير مبلغ قالت تقارير صحفية إنه تجاوز مليوني يورو (2.5 مليون دولار).

وبعد أن أنهى كوفاتش مسيرته كلاعب عمل مساعدا لمدرب منتخب النمسا لفترة قصيرة. ثم تولى بعدها تدريب منتخب كرواتيا في 2013 لمدة عامين قبل أن يدرب إينتراخت فرانكفورت الذي كان مهددا بالهبوط في 2016. لكنه نجح في قيادة الفريق للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوربا هذا الموسم.

وتمثل هذه الخطوة، التي تصب في صالح كوفاتش، منعطفا في مسيرة النادي البافاري الذي يسعى لتحقيق البطولات والذي سبق أن دربه مشاهير مثل يوب هاينكس ولويس فان جال وبيب غوارديولا.

وكما حدث مع غوارديولا في 2013 حين تولى تدريب بايرن ميونيخ خلفا لهاينكس فربما يبدأ كوفاتش مهمته بعد أن يجمع الفريق البافاري بين الألقاب الثلاثة بعد أن فاز بالفعل بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي. كما تأهل الفريق أيضا للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوربا وسيواجه ريال مدريد بينما سيلعب أمام باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل.

وسينضم إلي كوفاتش شقيقه روبرت اللاعب السابق أيضا في بايرن ميونيخ ليعمل مساعدا له.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي في فرانكفورت إن النادي فوجئ بالقرار السريع الذي اتخذه كوفاتش، وأضاف "أصابتنا مفاجأة في النادي خاصة أن الفريق يجتاز مرحلة دقيقة للغاية (من الموسم)… نريد أن نجني ثمار ما بذلناه من جهد هذا الموسم. يبدو أن توقيت الإعلان عن القرار غير مناسب".