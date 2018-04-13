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إعلان قرعة المربع الذهبي لدوري أبطال أوربا

المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف 26 مايو/أيار المقبل
المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف 26 مايو/أيار المقبل
13/4/2018

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية فريق بايرن ميونخ بطل ألمانيا في مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

بينما تجمع المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويحتضن بايرن ميونخ، المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2013، وليفربول، الفائز باللقب خمس مرات آخرها في 2005، مباراتي الذهاب بينما تقام مباراتي الإياب على ملعبي الفريقين المنافسين.

ويتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على اللقب وتعزيز رقمه القياسي في البطولة بالفوز بها للمرة 12 في تاريخه، بينما يحلم روما بمواصلة مفاجآته في البطولة التي حقق أفضل إنجاز له بها في عام 1984 بالوصول إلى النهائي، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام ليفربول.

وتقام مباراتا جولة الذهاب للدور قبل النهائي يومي 24 و25 من أبريل/نيسان الجاري بينما تقام مباراتا الإياب يومي الأول والثاني من مايو/ أيار المقبل.   

أما المباراة النهائية فتقام على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 من مايو/أيار. 

المصدر : الألمانية
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