شاهد: ريال مدريد يقضي على أحلام يوفنتوس ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوربا

انتزع فريق ريال مدريد الإسباني (الثلاثاء) بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدف قاتل.

وخسر ريال مدريد من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف مقابل ثلاثة أهداف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل الملكي لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثية نظيفة.

دخل يوفنتوس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية عن طريق الكرواتي ماريو ماندغوكيتش.

وأحكم لاعبو "السيدة العجوز" من سيطرتهم على ملعب المباراة، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى إلى أن جاءت الدقيقة 37 ليضيف ماندغوكيتش الهدف الثاني له ولفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وانتعشت آمال يوفنتوس في إحراز هدف ثالث وأحكم لاعبوه السيطرة على ملعب اللقاء إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليضيف بليس ماتويدي الهدف الثالث للضيوف عندما استغل خطأ حارس مرمى الريال الكوستاريكي كيلور نافاس الذي فشل في الإمساك بالكرة وأسكنها الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، وازدادت الإثارة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للريال وسط اعتراضات من لاعبي يوفينتوس ليتم طرد الحارس جانلويغي بوفون للاعتراض في الدقيقة 93.

وبعد انتهاء الاعتراضات نفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الشباك محرزًا الهدف الأول للملكي والتأهل للمربع الذهبي.