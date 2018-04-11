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كين يضيف هدفا إلى رصيده ويواصل مطاردة صلاح

هاري كين يحتفل بتسجيل هدف الفوز لفريقه على ستوك سيتي
هاري كين يحتفل بتسجيل هدف الفوز لفريقه على ستوك سيتي
11/4/2018

احتسب هدف فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ستوك سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالح هاري كين بعد قبول طعن النادي.

وبهذا يرفع كين رصيده إلى 25 هدفا في الدوري وعزز قرار لجنة التصديق على الأهداف بالدوري الممتاز فرصه في الحصول على لقب هداف المسابقة للعام الثالث على التوالي.

ويتصدر المصري المتألق محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة الهدافين ولديه 29 هدفا هذا الموسم.

كان الهدف الثاني لتوتنهام أمام ستوك قد احتسب في البداية للاعب الوسط كريستيان إريكسن لكن النادي اللندني قال في طلب الاستئناف إن اللاعب الدنماركي نفذ ركلة حرة في الدقيقة 63 ولمست الكرة كتف كين في طريقها للشباك.

وأقرت لجنة من ثلاثة أعضاء أن الهدف من نصيب كين بعد الأخذ بشهادة اللاعب ومراجعة لقطة الهدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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