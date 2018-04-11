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شاهد: روما يطيح ببرشلونة ويصعد للمربع الذهبي بأبطال أوربا

10/4/2018

صعد روما الإيطالي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا بعد أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على ضيفه برشلونة الإسباني 3- صفر في إياب دور الثمانية للبطولة.

وعوض روما خسارته ذهابا في برشلونة 4-1 ليحجز مكانا في الدور قبل النهائي بسبب قاعدة التسجيل خارج الأرض بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع اللقاءين.

افتتح إيدن جيكو التقدم لروما عندما ضرب مصيدة التسلل وأحسن التعامل مع تمريرة دانييلي دي روسي في الدقيقة السادسة.

وضاعف القائد دي روسي تقدم روما من ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد مخالفة من جيرار بيكي ضد جيكو قبل أن يختتم كوستاس مانولاس الانتفاضة بضربة رأس ليحرز هدف الحسم لروما في الدقيقة 82 ويصعد الفريق الايطالي لأول مرة إلى المربع الذهبي منذ وصل نهائي كأس أوربا 1984.

وسجل دي روسي ومانولاس هدفين بالخطأ في مرماهما في مباراة الذهاب التي فاز بها برشلونة.

وشرب برشلونة من نفس الكأس الذي شربه لباريس سان جيرمان في دور الستة عشر في النسخة الماضية من البطولة عندما فاز النادي الفرنسي 4-صفر في مباراة الذهاب قبل أن يفوز برشلونة في مباراة الإياب 6-1.

المصدر : وكالات
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