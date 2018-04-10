شاهد: صلاح يقود ليفربول للمربع الذهبي لأبطال أوربا

حجز فريق ليفربول الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على مضيفه مانشستر سيتي وتغلب عليه 2-1 الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا.

بدأ الشوط الأول سريعًا من جانب مانشستر سيتي متسلحًا بالجمهور الغفير الذي حرص على مؤازرته، وتمكن الفريق المضيف من إحراز هدف التقدم بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

بعدها أحكم لاعبو السيتي الضغط والسيطرة في محاولة لمضاعفة النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة منه، قابله حالة حذر من جانب لاعبي ليفربول فمال أداؤهم للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر برناندو سيلفا فرصة تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 42 عندما أطلق تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، تلاها إلغاء هدف للألماني ليروي سانيه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث كانت الغلبة والسيطرة لليفربول وتمكن المصري محمد صلاح من إدراك التعادل في الدقيقة 50.

وتعقدّت الأمور كثيرًا على مانشستر سيتي، ففي الوقت الذي بحث فيه أصحاب الأرض عن فرصة إنعاش آمالهم أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 77.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء ومتأهلًا لنصف النهائي.

وتقدم البرازيلي جابريل جيسوس بهدف لسيتي بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة ولكن النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد البرازيلي روبرتو فيرمينو فوز ليفربول بهدف ثان في الدقيقة 77.

وحسم ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5-1.