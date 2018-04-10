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رياضة|الجزائر

شاهد: بطولة للملاكمة النسائية في الجزائر

10/4/2018

تعود الملاكمة النسائية في الجزائر رسميا إلى عشرين عاما فقط، حسب رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة عبد السلام ذراع.

لكن هذه الفترة القصيرة شهدت إنشاء ما لا يقل عن 26 نادي ملاكمة للمرأة في ثلاث وعشرين مدينة جزائرية.

والأسبوع الماضي احتضنت مدينة البويرة (120 كلم شرق العاصمة الجزائية) البطولة الوطنية للملاكمة النسائية التي سيطرت عليها أندية من مدينتي تيزي وزو وبجاية.

بعض الملاكمات قطعن مسافات شاقة برا من جنوب البلاد للمشاركة في البطولة مثل فاطمة الزهراء بونوة التي سافرت مسافة بلغت 1700 كيلومتر من أقصى الجنوب مثل مدينة أدرار، وهي ملاكمة محظوظة لأن والدها مدربها، محمد بونوة، الذي شجعها ومنذ صغرها على ممارسة هذ الرجالية بالدرجة الأولى.

المصدر : أسوشيتد برس
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