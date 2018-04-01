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شاهد: مانشستر يونايتد يستعيد المركز الثاني بثنائية في سوانزي

31/3/2018

أصبح روميلو لوكاكو أول بلجيكي يصل إلى 100 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني سريعا من ليفربول بتغلبه 2-صفر على سوانزي سيتي أمس.

ووضع المهاجم البلجيكي القوي فريقه في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز الذي أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بربع ساعة.

وسيطر يونايتد، الذي عاد لاعبه بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي إلى التشكيلة الأساسية، على اللعب رغم أن ديفيد دي خيا أنقذ فرصتين من تامي أبراهام.

وبقي سوانزي، الذي تحسن مستواه تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفالياو صديق ومواطن جوزيه مورينيو، فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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